Da bekommt Jastina Doreen erstmals in der Sendung Profil: Sie fühle sich nicht als Prinzessin, sagt sie. «Und ich will auch gar keine sein, wer mich kennt, weiss, dass ich sehr bodenständig bin.» Sie will auch nicht nur einfach schön sein, sondern sich vor allem für Kinder und Jugendliche einsetzen, die gemobbt werden, so wie ihr das einst widerfahren ist. Wenn ihr da jemand Steine in den Weg lege, «dann baue ich daraus eine Brücke und gehe darüber.»

Der Moderator ist beeindruckt und Anita Buri wirkt stolz. Genau das ist es, was sie nun vermehrt noch erreichen will: «Dass die Leute Jastina Doreen wirklich kennenlernen.» Bisher sei es zu sehr um Oberflächlichkeiten gegangen. (smo)