In der Region war es zwar nicht ganz so warm, aber immerhin wurden in Aarau, Baden und Zofingen am Nachmittag Temperaturen zwischen 17 und 18 Grad gemessen. In Solothurn und Zürich waren es 17 Grad.

Am Mittwochmorgen bleibt es weiterhin schön, in den Föhnregionen bleiben die Temperaturen bei rund 20 Grad stabil. Dann bringt eine Regenfront wieder mehr Wolken und kühlere Temperaturen in die Schweiz, im Flachland sind Sturmböen möglich.

Dann ist der Spuk aber schon wieder vorbei: Am Freitag und Samstag rechnet SRF Meteo erneut mit mildem Frühlingswetter. Am Samstag wird es auch im Kanton Aargau wieder 19 Grad warm, in Solothurn und Zürich soll es sogar 20 Grad werden.