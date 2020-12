Kampf um das Abstimmungs-Büchlein: Das Referendumskomitee zur E-ID verlangt Einsicht in die Texte der Behörden

Es gilt als Bibel der eidgenössischen Urnengänge – das Abstimmungsbüchlein. Es hat eine Auflage von fast 6 Millionen. Am 29. November wurde es in 5964020 Haushalte versandt. Das Büchlein hat nicht nur eine hohe Verbreitung, sondern auch eine hohe Glaubwürdigkeit: Bevölkerung wie Medien orientieren sich an den offiziellen Argumenten.

Drei Monate vor dem nächsten Abstimmungssonntag vom 7. März kommt es nun zu einem Kampf um die Texte der Behörden im Büchlein. Das Referendumskomitee zur Vorlage der Elektronischen Identität (E-ID) will per Öffentlichkeitsgesetz die Texte erhalten, welche die Behörden für die Abstimmung erarbeitet haben. Ein Präzedenzfall für weitere Abstimmungen .

Die Spiesse seien ungleich lang, moniert das Referendumskomitee

«Es ist matchentscheidend, was im Abstimmungsbüchlein steht», sagt Co-Kampagnenleiter Daniel Graf. Das Komitee kann auf zwei Seiten erklären, weshalb es findet, die E-ID sei Sache des Staates und dürfe nicht von privaten Unternehmen erstellt und verwaltet werden. Seinen Text hat es der Bundeskanzlei abgeliefert – inklusive Gut zum Druck.

Graf moniert, dass die Spiesse ungleich lang sind. Die Behörden könnten im Büchlein auf die Kritik des Komitees antworten. Das Komitee hingegen bekomme die Argumente der Behörden erst zu Gesicht, wenn das Büchlein im Briefkasten liege.

«Die Behördentexte werden wie eine päpstliche Bulle behandelt»

Diese «Ungleichbehandlung» ist Graf ein Dorn im Auge. «Die Behörden-Texte werden wie eine päpstliche Bulle behandelt.» Wie eine Urkunde also, die wichtige Rechtsakte des Papstes verkündet. Niemand hat Zugriff, bis sie feierlich ausgeliefert wird. «Damit bleibt uns gar keine Möglichkeit mehr, die Fakten korrekt zu checken.»

Drei Wochen vor der Abstimmung Fehler zu korrigieren, sei unglaublich schwierig, sagt Graf. Er hegt den Verdacht, dass die Behörden im Abstimmungsbüchlein unscharfe Formulierungen verwenden, um zu kaschieren, dass die E-ID nicht vom Staat ausgestellt wird, sondern von privaten Unternehmen.

Die Allianz für die Schweizer E-ID tut genau das. Sie schreibt von einer «staatlich geprüften ID», lässt aber unerwähnt, dass private Unternehmen dahinterstecken und der Staat nur noch Daten liefert.

Angriffe auf das Büchlein gehören zum Standard-Repertoire

Graf vermutet, dass die problematischen Aussagen der Behörden im Abstimmungsbüchlein in den letzten Jahren zugenommen haben. Dieser Eindruck täuscht aber. Noch in den 1970er-Jahren etwa schrieb der Bundesrat relativ ungeniert, was die Bevölkerung zu stimmen habe.