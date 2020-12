Kanton Zürich weitet Sperrstunde aus und verbietet Sonntagsverkäufe

(dpo) Vor etwas weniger als zwei Wochen sprach sich die Zürcher Kantonsregierung noch gegen weitere Coronamassnahmen aus. «Die Lage ist ernst, aber wir haben sie im Griff», sagte damals Natalie Rickli. Am Dienstag musste die Gesundheitsdirektorin nun vor den Medien eingestehen: «Alle Indikatoren weisen in die falsche Richtung.»

Seit Ende November sind die Infektionszahlen wieder angestiegen, weshalb sich die Kantonsregierung gezwungen sehe, weitere Massnahmen anzuordnen. Neu dürfen darum im Kanton Zürich ab Donnerstag die Personengruppen pro Tisch höchstens noch aus zwei Haushalten stammen und sämtliche Kontaktdaten aller Gäste müssen erhoben werden.

Keine Sonntags- und Feiertagsverkäufe

Zudem weitet die Kantonsregierung die Sperrstunde auf weitere öffentlich zugängliche Betriebe aus. Neben den Restaurants müssen damit nun auch Einkaufsläden, Take-Aways, Tankstellenshops, 24h-Shops sowie Unterhaltungs-, Sport- und Freizeitbetriebe bereits ab 22 Uhr schliessen. Casinos, Bordelle und Erotikbetriebe müssen dagegen ganz schliessen.

Eine Verschärfung der Massnahmen sieht die Zürcher Kantonsregierung auch bei Versammlungen im öffentlichen Raum vor: Die Höchstzahl wird von 15 auf 10 Personen reduziert. Da Sonntags- und Feiertagsverkäufe zu Menschenansammlungen führen, werden diese vom 24. Dezember bis am 10. Januar verboten. Allenfalls bereits erteilte Bewilligungen auf Gemeindeebene würden damit hinfällig, erklärte die Kantonsregierung.

Regierungspräsidentin: «Zürich ist kein ‹Trödel-Kanton›»

Der bevölkerungsreichste Kanton der Schweiz stand unter Zugzwang, nachdem in den letzten Tagen bereits andere Kantone ihre Massnahmen verschärft haben. Zuvor hatte Bundesrat Alain Berset zudem den Deutschschweizer Kantonen ein Ultimatum gestellt: Sinken ihre Fallzahlen nicht, werde der Bundesrat am Freitag die Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie verschärfen. Dazu will sich die Landesregierung am Dienstag zu einer ausserordentlichen Sitzung treffen.

Die Zürcher Regierungspräsidentin Silvia Steiner bestritt am Dienstag vor den Medien, dass Bersets Ultimatum am Freitag auch Zürich gegolten habe: «Der Bundesrat hat nie gesagt, Zürich sei ein ‹Trödel-Kanton›». Gleichzeitig sagte Steiners Regierungskollegin Natalie Rickli, Zürich weise neben der Ostschweiz derzeit die höchste Reproduktionszahl auf. Dieser Wert lieg aktuell bei 1,13 und damit über dem Schweizer Durchschnitt. 100 Infizierte im Kanton Zürich stecken derzeit 113 Menschen neu an.