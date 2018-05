Menschenhandel bleibt in der Schweiz je nach Kanton und Prioritätensetzung bei der Polizeiarbeit praktisch unentdeckt. Zwischen 2009 und 2017 wurden in der Schweiz 638 Fälle registriert – im Aargau indes nur zwei (0,3 Prozent), in St. Gallen waren es deren 12 (1,9 Prozent).