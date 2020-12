Kantone mussten bei Berset antraben: Verschärfungen kommen nächste Woche

(gb.) Nach seinem Appell vom Freitag machte Bundesrat Alain Berset am Wochenende ernst. Wie verschiedene Sonntagszeitungen berichten, fanden am Samstag Treffen zwischen dem Bundesrat und mehreren Deutschschweizer Kantonen statt. Bundesrat Berset hatte am Freitag gefordert, dass die Kantone mit stark steigenden Fallzahlen dringend schärfere Massnahmen gegen die Pandemie ergreifen müssten.

Welche Kantone er damit meinte, sagte Berset nicht. Der SonntagsBlick schreibt, es handle sich um St. Gallen, Thurgau, Appenzell-Ausserrhoden, Basel-Landschaft, Solothurn und Aargau. Die Sonntagszeitung schreibt, auch das Tessin sei an den Treffen beteiligt gewesen.

Thurgau und St. Gallen wollen handeln

Wie viele Kantone den Forderungen Bersets nachkommen werden, ist noch unklar. Gegenüber Fernsehen SRF sagte Lukas Engelberger, der oberste Gesundheitsdirektor der Schweiz, am Samstagabend, er gehe davon aus, dass die Kantone ihre Massnahmen nächste Woche verschärfen werden.

Erste Zugeständnisse kommen aus St. Gallen und Thurgau. Der St. Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann sagt gegenüber SRF, man sehe die Problematik und hätte die Massnahmen sowieso verschärft. Auch der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin sagt gegenüber der NZZ am Sonntag, man werde Anfang Woche neue Massnahmen bekanntgeben. Offizielle Entscheide liegen aber noch aus keinem Kanton vor.

Auch in Zürich, dem bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz, haben die täglich gemeldeten Fallzahlen seit einer Woche zugenommen. Trotzdem hat kein Treffen mit dem Bundesrat stattgefunden, wie Regierungssprecher Andreas Melchior gegenüber der NZZ am Sonntag sagt. Doch auch in Zürich wächst der Druck. So forderte der freisinnige Ständerat Ruedi Noser in der SonntagsZeitung die Zürcher Regierung auf, schärfere Massnahmen zu ergreifen, um die Fallzahlen zu senken.