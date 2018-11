Man hört es landauf und landab: Für eine funktionierende Gemeinde sei der Postschalter geradezu lebenswichtig, warnen Lokalpolitiker. Doch der Poststellenabbau beschäftigt nicht nur in den Dörfern, sondern auch Stadtpolitiker. Um politischen Forderungen nachzukommen, will der Bundesrat die Postverordnung revidieren und eine bessere Erreichbarkeit garantieren.

In urbanen, dicht besiedelten Gebieten soll pro 15 000 Einwohner oder Beschäftigte ein Zugang zu einer Poststelle oder einer Agentur bestehen. Dem Städteverband genügt das aber nicht. Er fordert: In städtischen Gebieten muss das Dichtekriterium auf 10 000 Personen festgeschrieben werden. Nötig sei dies vor dem «Hintergrund einer ausreichenden Versorgung mit Postdienstleistungen von mittleren Städten und Agglomerationsgemeinden sowie von Quartieren», schreiben die Verantwortlichen an den Bundesrat.

Der Städteverband vollzieht damit eine bemerkenswerte Kehrtwende. Denn die neuen Kriterien der Post-Erreichbarkeit stammen aus dem Kreis einer Arbeitsgruppe, die Bundesrätin Doris Leuthard eingesetzt hat. Die Gruppe hat sich darauf verständigt, die Ausdünnung des Postnetzes in den Städten zu verlangsamen. Die 15 000-Einwohner-Vorgabe ist eine Konzession an den Städteverband, der sich unter der Führung des Solothurner Stadtpräsidenten und FDP-Nationalrats Kurt Fluri postkritisch positioniert.