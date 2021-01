Kein Fernunterricht: SVP will Oberstufe und Berufsschulen um jeden Preis offen lassen

Davon will die SVP nichts wissen: «Der Bundesrat soll davon absehen, Fernunterricht anzuordnen», sagt die Thurgauer Nationalrätin Diana Gutjahr. Es sei für Kinder und Jugendliche wichtig, weiterhin Präsenzunterricht zu erhalten: «Die Erfahrungen im Frühjahr haben gezeigt, dass lernschwächere Schüler und solche aus bildungsfernen Familien im Fernunterricht regelrecht abgehängt werden.» Dieser Rückstand könne in vielen Fällen nicht mehr wettgemacht werden. Sie warnt:

Sollten die neuen, stärker ansteckenden Virusvarianten allerdings rasch ausbreiten, könnte eine Schliessung von Schulen aufs Tapet kommen, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung . Das Innendepartemen EDI von Bundesrat Alain Berset (SP) erarbeitet nun gemeinsam mit der EDK mögliche Szenarien für die Sekundarstufen I und II.

An der Bundesratssitzung vom Mittwoch stand einmal mehr das Coronavirus auf der Traktandenliste. Auch die Schulen waren ein Gesprächsthema. Die Landesregierung liess sich von der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und der wissenschaftlichen Corona-Taskforce über mögliche weitergehende Massnahmen im Schulbereich informieren. Stand heute überwiegen für Bundesrat, Kantone und Taskforce die Nachteile einer Umstellung auf Fernunterricht gegenüber den Vorteilen. Am Wochenende war der Ruf nach Schulschliessungen lauter geworden, zumindest im Bereich der nicht-obligatorischen Sekundarstufe II (Gymnasien, Mittel- und Berufsschulen).

Bei einem Teil der Schüler hat der Fernunterricht im Frühjahr bereits einen irreparablen Schaden an ihren Bildungs- und Berufschancen angerichtet

Dieser Anteil werde noch grösser werden, falls der Präsenzunterricht erneut eingestellt würde. «Wir müssen uns bewusst sein, dass diese Massnahmen, auch wenn sie nur wenige Monate dauern, das ganze Berufsleben dieser Kinder und Jugendlichen beeinflussen und so noch jahrzehntelang nachwirken.»

Gutjahr wird in der Sitzung der nationalrätlichen Bildungskommission (WBK-N) vom Donnerstag und Freitag einen Antrag für einen Brief an den Bundesrat im Namen der Kommission einbringen. Die SVP Schweiz und der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) unterstützen ihren Antrag.

«Für Kinder viel dramatischer»

Im Brief soll der Bundesrat dazu aufgefordert werden, auf Schulschliessungen und Fernunterricht zu verzichten - und zwar sowohl auf allen Stufen von der Primar- bis zur Sekundarstufe II. Die negativen pädagogischen und sozialen Auswirkungen von Schulschliessungen liessen sich im Gegensatz zu Betriebsschliessungen nicht mit finanzieller Hilfe wiedergutmachen. Ausserdem würde eine gleichzeitige Homeoffice-Pflicht und Fernunterricht Familien in eine «unmögliche Situation» bringen.

Fehlende Unterstützung bei der Lehrstellensuche

Auch in der Sekundarstufe I lehnen Gutjahr und ihre Partei den Fernunterricht entschieden ab: «In diesem Alter findet die Vorbereitung auf die Berufswahl statt. Das ist eine enorm wichtige Weichenstellung.» In ihrem eigenen Metallbauunternehmen mit 80 Mitarbeitenden und 10 Lehrstellen merke sie, dass im Vergleich zu anderen Jahren deutlich weniger Anfragen für Schnupperlehren eingingen.

Die Lehrkräfte und die Schulen spielten eine extrem wichtige Rolle bei der Unterstützung für die Lehrstellensuche: