Am Dienstag eröffnen die Gegner der Zersiedelungsinitiative den Abstimmungskampf. Vor den Medien weisen Wirtschaftskreise, angeführt vom Gewerbeverband, auf die Gefahren hin: Die Jungen Grünen wollen mit der Initiative, über die am 10. Februar 2019 abgestimmt wird, die Bauzonen auf dem heutigen Stand einfrieren.

Fast noch mehr fürchten die Wirtschafts-Vertreter aber eine Strategie, die der Bund hinter den Kulissen initiiert hat. «Die wahre Gefahr für eine nachhaltige Raumplanung geht von der Bodenstrategie aus, die im Bundesamt für Umwelt ersonnen wurde», sagt Benedikt Koch, Direktor des Baumeisterverbandes. «Verwaltungsvertreter erarbeiten da ohne gesetzliche Grundlage Strategiepapiere, die punkto Radikalität der Zersiedelungsinitiative nahe kommen, wenn sie diese nicht gar übertreffen.»

Ein nicht öffentliches Papier

Die «Bodenstrategie Schweiz» für «nachhaltigen Umgang mit dem Boden» ist nicht öffentlich. Das 55-seitige Papier vom 18. Juli ging in Konsultation mit kantonalen Vertretern und Verbänden wie etwa Economiesuisse, Gewerbe- und Baumeisterverband, Kies- und Betonindustrie, Pro Natura, Bauern-, Städte- und Gemeindeverband.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat das Papier zusammen mit den Bundesämtern für Landwirtschaft, Raumplanung, Energie und Strassen entwickelt. Diese Zeitung erhielt es auf Anfrage. Darin wird die Vision formuliert, die Funktionen des Bodens müssten dauerhaft gewährleistet werden, «damit auch zukünftige Generationen die endliche, nicht erneuerbare Ressource Boden für ihre Bedürfnisse nützen können». Der Begriff Bodenfunktionen umschreibt die Fähigkeit des Bodens, Leistungen für Mensch und Umwelt zu erbringen.

Böden schützen und wiederherstellen

Auf dieser Vision basieren übergeordnete Ziele. Erstens soll deutlich weniger Boden verbraucht werden. Das klare Ziel, das im Papier formuliert wird: «Bis 2030 wird der Bodenverbrauch in der Schweiz halbiert, und ab 2050 wird netto kein Boden mehr verbraucht.» Zweitens soll der Bodenverbrauch aus einer Gesamtsicht gelenkt werden. Ein nationales Kompetenzzentrum Boden, wie es CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt in einer Motion verlangt hat, soll die Strategie unterstützen. Drittens müsse der Boden geschützt werden: «Die Nutzung von Boden führt zu keinen physikalischen, chemischen und biologischen Belastungen, die zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der Bodenfunktionen und somit der Bodenfruchtbarkeit führen.» Und viertens müssten degradierte Böden (mit dauerhaft veränderten Funktionen) wiederhergestellt werden.

Die Strategie des Bafu formuliert auch Ziele für einzelne Bereiche. So soll in der Landwirtschaft die dauerhafte Verdichtung der Böden vermieden werden. Verdichtungen will das Bafu auch im Wald vermeiden, der 31 Prozent der Gesamtfläche der Schweiz ausmacht. Bei Baustellen soll verhindert werden, dass die Bodenfunktionen durch das Bauen dauerhaft beeinträchtigt werden. Neue Böden in Siedlungen sollen künftig ökologische Bodenfunktionen erbringen können. Und für Veranstaltungen «auf der grünen Wiese» wie etwa Open-Air-Konzerten und Turnfesten soll der Bodenschutz bei der Bewilligung besser berücksichtigt werden.

Bundesrats-Entscheid gefordert

In der Konsultation liefen die Wirtschaftsverbände Sturm gegen die Pläne. Sie stellen deren Legitimation infrage. «Eine strategische Zielsetzung, welche einschneidende Konsequenzen für Wirtschaft und Bevölkerung hat, bräuchte einen bundesrätlichen oder sogar einen gesetzgeberischen Entscheid und kann nicht durch die Verwaltung alleine entwickelt werden», sagt Rudolf Minsch, Chefökonom von Economiesuisse. Ohne politische Vorgabe überschreite das Bafu seine Kompetenzen.