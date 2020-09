Kind bei Hochwasser in Schacht gefallen: «Wir gehen von einem Unfall aus» – die Staatsanwaltschaft äussert sich zum Vorfall

Am 30. August ist ein kleiner Bub auf dem überfluteten Reitplatz in Wil in einen Abflussschacht gefallen und wurde schwer verletzt. Die Untersuchung wurde von der Kantonspolizei mittlerweile an die Staatsanwaltschaft übergeben. Mediensprecherin Beatrice Giger äussert sich zum aktuellen Stand der Ermittlungen.