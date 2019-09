Nun also doch: Andreas Meyer verlässt den Führerstand der SBB. Dass er dies gerade jetzt tut, wo die Kritik an den SBB am lautesten ist, widerspricht eigentlich seinem Naturell: Meyer ist ein Kämpfer-Typ, einer, der gerade in schwierigen Zeiten hinsteht und handelt. Nach aussen sendete er bis zuletzt andere Signale aus, als aufzugeben. Der «Tages-Anzeiger» schreibt noch in seiner heutigen Ausgabe: «Meyer sitzt weiterhin fest auf seinem Posten.»

Doch im Bundeshaus hat Meyer seit längerem - und spätestens seit dem tragischen Unfall von Baden - an Unterstützung verloren. Und es ist immer noch der Bund, der Eigentümer der SBB, der den Tarif durchgibt, auch wenn der CEO formell vom Verwaltungsrat gewählt wird. Dieser überzeugt seinerseits nicht durch Führungsstärke, sondern liess Meyer immer an der langen Leine; SBB-Präsidentin Monika Ribar ist seit der «Paradise Papers»-Affäre arg geschwächt.

Eine Rolle spielt auch der Wechsel im Verkehrsministerium. Doris Leuthard (CVP) kam bestens aus mit Andreas Meyer, doch Nachfolgerin Simonetta Sommaruga (SP) schaut bei den Bundesbetrieben genauer und auch kritischer hin.