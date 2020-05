«Kniefall vor Jägern und Wolfsgegner»: Tierschutz kritisiert Bundesrat

(rwa) Im September wird die Bevölkerung an der Urne über das neue Jagdgesetz befinden. Doch der Bundesrat hat bereits aufgezeigt, wie er das Gesetz umsetzen möchte. Ein Abschuss erachtet er als zulässig, wenn sich Wolfsrudel in der Nähe von Siedlungen oder Schafherden aufhalten. Ziel der Regulierung sei es, dass die Tiere ihre natürliche Scheu behielten und Siedlungen fernblieben, argumentiert der Bundesrat.

Kritik kommt nun vom Schweizer Tierschutz (STS). Das Gesetz sei ein «Kniefall vor Jägern und Wolfsgegner», moniert die Organisation in einer Mitteilung vom Montag. «Den schon im Gesetz kaum noch vorhandenen Schutz des Wolfes will die Verordnung weiter schwächen.» Der STS stört sich insbesondere auch daran, dass Herdenschutzmassnahmen nicht mehr verpflichtend sind zur Bewilligung von Wolfsabschüssen. Auch seien diese in Schutzgebieten neu möglich.