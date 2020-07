Koalition von 5G-Befürwortern will mit neuer Plattform Überzeugungsarbeit leisten

Die Modernisierung der Mobilfunknetze mit der neuesten Technologie 5G sei für die Attraktivität und den Wohlstand der Schweiz wichtig, heisst es in einer am Freitag publizierten Mitteilung der Plattform «CHANCE5G». Doch der Ausbau werde aufgrund fehlenden Wissens, falschen Schlüssen und Unsicherheiten politisch und gesellschaftlich stark ausgebremst. Um die Chancen des neuen Mobilfunkstandards für die ganze Schweiz aufzuzeigen, lanciert eine Koalition von 5G-Befürwortern am Freitag die Plattform «CHANCE5G».

Ziel der Plattform ist es, im Dialog mit der Bevölkerung die Diskussion um 5G, insbesondere auch in Bezug auf gesundheitliche Bedenken, faktenbasiert, sachlich und wissenschaftlich fundiert zu führen, wie die Initianten an einer Medienkonferenz am Freitag sagen. «CHANCE5G» wird finanziert vom Schweizerischen Verband der Telekommunikation Asut und seinen Mitgliedern. Dazu zählen unter anderem die Netzbetreiber Sunrise Swisscom, der Infrastrukturdienstleister Cellnex sowie die Infrastrukturanbieter Ericsson und Huawei.