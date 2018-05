Örtlich brachten die Gewitterzellen vereinzelt innert kurzer Zeit über 50 Liter Regen pro Quadratmeter (z.B. in den Bezirken Baden, Zurzach und Dielsdorf oder in Teilen des Thurgau), bis zu 2 cm grosse Hagelkörner (z.B. in der Stadt Baden) und mehreren Tausend Blitzentladungen. «Hagel gab es in etlichen Gemeinden. In Baden waren die Hagelkörner besonders gross, was zu heftigeren Schäden geführt hat, als in Gemeinden, wo es zwar mehr, aber kleinere Körner hagelte.»

Voraussagen lassen sich solche Ereignisse schwer: «Wir hatten eine Hagelwarnung herausgegeben, welche Region es genau trifft, lässt sich kaum im Voraus berechnen», sagt Vögeli. Auch für heute gibt es Hagelwarnungen – welche Regionen heute betroffen sein könnten, lässt sich aber dementsprechend auch nicht sagen.

Die Modellprognose von Jörg Kachelmann weist (Stand: 13.45 Uhr) für 20 Uhr ein leichtes bis mässiges Gewitterrisiko für den Raum Schöftland/Oberentfelden sowie im Freiamt rund um Bremgarten und Wohlen aus. Dann ziehen in Richtung Nordosten weiter. Um 21 Uhr droht dieselbe Gefahr im Bezirk Zurzach sowie in mehreren Gemeinden in der Nachbarschaft.