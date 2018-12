2016 starben in der Schweiz insgesamt 64'964 Menschen, vier Prozent weniger als im Vorjahr, wie aus der am Montag veröffentlichten Todesursachenstatistik hervorgeht. 2015 lag die Zahl der Todesfälle wegen einer Grippe- und Hitzewelle überdurchschnittlich hoch.

Der Rückgang bei an Demenz verstorbenen Personen betrug gemäss den Angaben des Bundesamtes für Statistik neun Prozent. 2016 starben insgesamt 3975 Frauen und 1789 Männer an der Hauptdiagnose Demenz. In absoluten Zahlen entspricht dies etwa dem Ausmass von 2012.