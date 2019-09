Dies teilte die Kantonspolizei Schwyz in einer Medieninformation in der Nacht auf Dienstag mit. Gegen 20.00 Uhr sei ein Quadfahrer auf der Steinerstrasse von Schwyz nach Steinen unterwegs gewesen. Aufgrund abfallender Leistung habe er in der Nähe des Lagergebäudes gehalten und offene Flammen an dem Fahrzeug festgestellt. Diese hätten aber sofort auf das Vordach des Gebäudes übergegriffen, hiess es weiter im Communiqué.

Personen seien zwar keine verletzt worden. Es sei jedoch beachtlicher Sachschaden entstanden, der noch nicht genau beziffert werden könne. Die Behörden beanspruchen allerdings für sich, "das vollständige Abbrennen des Gebäude" verhindert zu haben.

Rund 60 Einsatzkräfte waren laut den Informationen an den Rettungsmassnahmen beteiligt. Während der Löscharbeiten sei zudem die Gegend um den Brand für jeglichen Verkehr gesperrt gewesen.