Da ist der Baldeggersee im Luzerner Seetal, mit seinen unverbauten Ufern und geförderten Hochstammobstgärten. Da sind die über Kilometer hinweg erneuerten Trockenmauern im Jura und in den Alpberggebieten. Da sind die wieder hergerichteten, verwilderten Kastanienselven im Tessin. Seit 1991 finanziert der Fonds Landschaft Schweiz (FLS) derartige Projekte, damit Kulturlandschaften erhalten und gepflegt werden.

Was zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft als einmalige Einlage des Bundes, mit einem Zeithorizont von zehn Jahren, vorgesehen war, könnte in den kommenden Monaten zum dritten Mal durch das Parlament verlängert werden. Allerdings ist der Bundesrat dagegen: In seiner letzten Sitzung lehnte er die entsprechende parlamentarische Initiative der Umweltkommission des Ständerates ab. Sie verlangt, den Fonds bis 2031 mit weiteren 50 Millionen Franken zu alimentieren.

Die Debatte zum Landschaftsfonds offenbart einmal mehr die grundlegenden Differenzen zwischen Bundesrat und Parlament. Denn sowohl die Ständeratskommission als Urheberin der Initiative wie auch die Nationalratskommission sprachen sich dafür aus, den Landschaftsfonds zu verlängern. Die Ständeräte verabschiedeten die Initiative einstimmig, die Nationalräte folgten mit 18 zu 7 Stimmen.

Die Geschichte wiederholt sich

«Geht es um Natur und Landschaft, foutiert sich der Bundesrat um die Meinung der Volksvertretung», sagt Stefan Müller-Altermatt. Der Solothurner CVP-Nationalrat gehörte innerhalb der Umweltkommission der Fonds-befürwortenden Mehrheit an. Müller-Altermatt schiesst gegen den Bundesrat, innerhalb dessen sich die Bundesräte von FDP und SVP durchgesetzt hätten: «Angesichts der bekannten Kräfteverhältnisse im Bundesrat in dieser Frage stelle ich fest: Die einzige bürgerliche Partei, welche sich für den Erhalt unserer Natur und Kulturlandschaft einsetzt, ist die CVP.» Bereits in den Jahren 1999 und 2008 wollte der Bundesrat die Alimentation des Landschaftsfonds stoppen, nachdem die beiden Umweltkommissionen den Spezialfonds jeweils hatten erhalten wollen.

Die beiden ersten Male, als der Bund die Unterstützung des Landschaftsfonds verlängerte, wollte der Bundesrat den Geldhahn noch aus Spargründen zudrehen. Vor Wochenfrist nun begründete die Regierung ihren Entscheid damit, dass sie die Finanzhilfe an den Landschaftsfonds aus ordnungspolitischen Gründen ablehne. Wie schon in den vorangegangenen Dekaden schrieb die Landesregierung: Der Spezialfonds sei als einmalige Äufnung zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft im Jahr 1991 vorgesehen gewesen. Zudem bilde der Fonds einen Parallelhaushalt zum ordentlichen Bundeshaushalt. Auch der Bundesrat habe erkannt, dass aus dem Fonds sehr gute Projekte hervorgehen, sagt Christine Hofmann, stellvertretende Direktorin des Bundesamtes für Umwelt (Bafu). Und doch habe er sich dagegen entschieden, den Fonds weiterhin mitzutragen.

Das letzte Wort hat das Parlament. Nationalrat Christian Wasserfallen (FDP/BE) gehörte schon vor zehn Jahren im Parlament zu jenen Exponenten, die dem Fonds kritisch gegenüberstanden. Dies ist auch heute noch so: «Der Bund muss sich gut überlegen, ob er weiterhin Beiträge an den Fonds leisten will», sagt Wasserfallen. Auch er erkenne, dass gute Projekte entstanden seien. «Aber ich finde das Förderinstrument unter dem Strich zu wenig effizient und flexibel.»

Würde das Parlament dem Landschaftsfonds die Bundesgelder absprechen, müsste sich dieser anderweitig finanzieren. Der Bundesrat hoffe darauf, dass zum Beispiel Kantone oder Private die Finanzlücke stopften, so Hofmann. Fehlt das Geld, müsste der Fonds aufgelöst werden. Denn bisher leistete der Bund die Grundfinanzierung, die jeweils über eine Dekade hinweg 50 Millionen Franken umfasste. «Pro Franken des Bundes generierte der Fonds über Kantone, Gemeinden und Private ungefähr drei bis vier Franken zusätzlich», sagt Hofmann. Somit wurden in der 25-jährigen Geschichte des Fonds 2500 Projekte in allen Landesteilen realisiert, die insgesamt rund eine halbe Milliarde umsetzten.