Lasst sie schlafen!

Es ist so etwas wie der Heilige Gral der Bildung: Was macht alle Schüler losgelöst von ihrer sozialen Herkunft, Alter oder Geschlecht besser? Und das Ganze, ohne nur einen Rappen zu kosten? Ein kalifornischer Senator glaubt, den Gral gefunden zu haben: Es ist der spätere Schulstart. Im US-Bundesstaat wird der Unterricht für Jugendliche künftig um 8 Uhr beginnen, vielerorts sogar erst um 8:30 Uhr.

Die Matura wird zurzeit reformiert. Zu viel Stoff muss in zu geringer Zeit gelehrt werden, beklagen Gymnasiallehrer. Sie wollen die Inhalte reduzieren. Gelingt das, könnte auch der Unterricht später starten, ohne dass der Schultag bis in den Abend reicht. Es ist die Gelegenheit, den Unterrichtsbeginn zu überdenken. Schöner Nebeneffekt: Der öffentliche Verkehr würde entlastet. Klingt nach einer Win-win-Situation. Warum also nicht grossflächige Versuche in mehreren Kantonen starten, um zu sehen, wie stark der Effekt im Alltag wäre?

Der Heilige Gral der Bildung ist der spätere Schulbeginn nicht – aber einen Versuch wert allemal.