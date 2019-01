Wie wird das Wetter? Am Samstag:

Das Wochenende beginnt erneut mit Schnefall: «In der Nacht auf Samstag gibt es auch nochmals etwas Schnee, wenn auch keine riesigen Mengen», sagt Cédric Sütterlin von MeteoNews. Auf der Alpennordseite, vor allem in der Zentral- und Ostschweiz, dürfte es laut Sütterlin in den Bergen durchaus nochmals rund 10 Zentimeter Schnee geben. «Aber auch im Flachland gibt es noch einen Schaum». Am Samstag dürfte es dann ganz passables Pistenwetter geben. Am Morgen ist es zwar noch bewölkt, danach gibt es in den Bergen immer wieder sonnige Abschnitte: «Am schönsten dürfte es im Berner Oberland, im Wallis und im Engadin werden», so Sütterlin.

Am Sonntag:

Der zweite Tag des Wochenendes ist weniger freundlich. «Am Sonntag gibt es Niederschlage, vielerorts in Form von Regen», sagt Sütterlin. Die Schneegrenze steigt auf 1000 bis 1200 Meter, lokal könnte es sogar bis auf 1400 Meter regnen. Winterlicher geht es in windgeschützten Alpentälern zu, wo es beispielsweise in Glarus oder Chur bis ins Tal hinunter schneit. Oberhalb von 1500 Metern gibt es nochmals kräftig Neuschnee: «Bis Montag rechnen wir in den Bergen mit 30 bis 50 Zentimeter, lokal sogar bis zu einem Meter Neuschnee», sagt Meteorologe Cédric Sütterlin.

Wie sieht es mit der Lawinengefahr aus?

Der spektakuläre Lawinenniedergang auf der Schwägalp beherrscht derzeit die Schlagzeilen. «Das war der mit Abstand grösste Lawinenniedergang in der Schweiz während dieser Woche und eher aussergewöhnlich», sagt Benjamin Zweifel vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos. Grundsätzlich sei die derzeitige Lawinensituation in der Schweiz für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich.

Die Lawinenkarte (Stand Freitag 8:00 Uhr):