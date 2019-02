Eine Lawine im Skigebiet von Crans-Montana VS hat am Dienstag mehrere Personen verschüttet. Laut Medienberichten könnte rund ein Dutzend Menschen unter den Schneemassen liegen.

#LawinenniedergangCrans_Montana : 14:15 Lawinenniedergang Region Plaine-Morte - Rettungskräfte auf Platz - mehrere Personen mitgerissen - Informationen folgen - Kapo VS

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Lawinenabgang am frühen Nachmittag in der Region La Plaine Morte. Nach Angaben des Skigebiets von Crans-Montana handelte es sich um die Piste Kandahar.

Mässige Lawinengefahr

In der Region bei Crans-Montana VS, wo am Dienstagnachmittag eine Lawine auf eine Piste niedergegangen war und mehrere Menschen verschüttete, galt eine mässige Lawinengefahr. Das ist die zweittiefste von fünf Gefahrenstufen.

Dass sich dennoch eine Lawine löste, könnte auf die Sonneneinstrahlung zurückgeführt werden. Wegen der Sonne und der tageszeitlichen Erwärmung seien an sehr steilen, besonnten Hängen unterhalb von rund 2500 Metern Nass- und Gleitschneelawinen zu erwarten, schrieb das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut WLS am Montagabend in seinem Lawinenbulletin.

Zudem seien in der mittleren Schicht der Schneedecke im Wallis teils kantig aufgebaute, weiche Schwachschichten vorhanden. Diese seien insbesondere an eher schneearmen Schattenhängen und im Bereich der Waldgrenze "vereinzelt störanfällig", wie das WLS weiter schrieb.