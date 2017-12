Ohne Importe gehts nicht mehr

Fertigprodukte fallen besonders schwer ins Gewicht. Sie machen rund einen Fünftel der Importzunahme aus. Vor allem ausländische Back- und Teigwaren scheinen es den Schweizer Konsumenten angetan zu haben. Nachvollziehbar ist die Zunahme in den beiden Bereichen «Kaffee, Tee und Gewürze» sowie «Zucker und Kakao» (je 6 Prozent). Auch der wachsende Import von exotischen Früchten (plus 6 Prozent), die in der Schweiz nicht kultiviert werden können, erstaunt kaum. Stark gewachsen ist aber auch der Anteil von importiertem Gemüse. Trotz den Einfuhrzöllen führte die Schweiz im vergangenen Jahr 14 Kilogramm mehr Gemüse pro Kopf ein als noch 1990. 11 Kilogramm entfielen dabei alleine auf Kartoffeln.

Markus Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbands, erstaunen diese Zahlen nicht. Die Schweizer Landwirtschaft sei seit 1990 grundlegend neu ausgerichtet worden. «Nachhaltigkeit, geschlossene Kreisläufe, Biolandbau, integrierte Produktion, aber auch Biodiversität haben einen hohen Stellenwert erhalten. Dadurch ist die Produktion deutlich weniger intensiv», sagt Ritter. Die Schweiz wäre gar nicht in der Lage, ihren gesamten Nahrungsmittelbedarf selber herzustellen. Nur bei der Milch und beim Käse könne eine gewisse Menge exportiert werden, sagt der Bauernverbands-Präsident. «In allen anderen Bereichen sind wir auf Importe angewiesen.»

Kein Verzicht auf «Fiji»-Wasser

Anders sieht die Situation beim Mineralwasser aus. Obwohl Schweizer Produzenten laut dem Verband Schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten (SMS) in der Lage wären, den gesamten inländischen Mineralwasserbedarf abzudecken, hat die Schweiz den Mineralwasserimport seit 1990 fast verdreifacht. Pro Kopf waren es 2016 insgesamt 73 Liter mehr als 1990. SMS-Sprecherin Christian Zwahlen erklärt auf Nachfrage: «Gerade in der Gastronomie zählt das Gesamtpaket: In einer italienischen Pizzeria bestellt man dann halt vielleicht ein italienisches Mineralwasser.» Produkte wie das umstrittene «Fiji-Wasser» von den südpazifischen Fidschi-Inseln sollen nach Meinung des SMS ihren Platz im Schweizer Markt behalten, auch wenn es mengenmässig problemlos ohne sie ginge. «Es ist nicht an uns als Verband, einzelne Produkte zu beurteilen», sagt Zwahlen.