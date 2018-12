14 320 Asylgesuche wurden in der Schweiz von Januar bis Ende November 2018 eingereicht. Rechnet man den Monatsschnitt der ersten elf Monate auf den Dezember hoch, werden bis Ende 2018 rund 15 500 Menschen ein neues Asylgesuch in der Schweiz eingereicht haben. Das ist die tiefste Quote seit 2010. Damals ersuchten 15 567 Personen um Asyl.

Tiefer waren die Zahlen seit 1996 nur in den Jahren 2004 bis 2007. Danach stiegen die Gesuche bis auf 39 523 im Jahr 2015. Höher als im Jahr der Flüchtlingskrise lagen die Werte in den letzten Jahrzehnten einzig 1998 mit 42 979 Gesuchen und 1999 mit 47 513 Gesuchen. Es waren die Jahre des Kosovokrieges. In anderthalb Jahren kamen 90 000 Asylsuchende in die Schweiz. So viele wie nie zuvor und nie danach.

Gründe für den Rückgang

«Die Zahlen sind aus mehreren Gründen zurückgegangen», sagt Daniel Bach, Leiter Kommunikation des Staatssekretariats für Migration (SEM). «Der wichtigste ist sicher die Situation im zentralen Mittelmeer. Es gab 2018 sehr wenige Anlandungen von Migrantinnen und Migranten in Italien.» In der Asylstatistik zum 3. Quartal 2018 wird der Rückgang der Migration auch mit dem Ende der tolerierten Migration über den Balkan begründet.

Deutlich zugenommen hat nur die Migration über das westliche Mittelmeer von Marokko nach Spanien. Die Schweiz ist allerdings nicht primäres Zielland der Migranten, die in Spanien an Land gehen. Dass die Schweiz nicht mehr im Fokus der Migranten steht, belegt die Statistik zu den Asylgesuchen im internationalen Vergleich.