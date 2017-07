Der Verein «Männer an die Primarschule» will die Quote in den unteren Stufen erhöhen, vom Kindergarten bis in die 6. Klasse. Zurzeit laufen vier Projekte, die bis 2018 abgeschlossen werden. Es geht darum, Männer von den Chancen und Vorteilen der tieferen Stufen zu überzeugen. So bieten die Pädagogischen Hochschulen Zürich und Zug spezielle Schnuppertage für interessierte Männer an. Dabei können sie sich am Unterricht beteiligen oder die Lehrer über den Beruf ausfragen. Das soll vor allem Quereinsteiger ansprechen.