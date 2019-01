Sie handle viel zu lasch und veranstalte ein Asylchaos: Die SVP liess kaum ein gutes Haar an Simonetta Sommarugas Asylpolitik. Jetzt sieht sich die frühere Justizministerin auch mit harscher Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert – freilich mit umgekehrter Stossrichtung. Kurz nach Sommarugas Wechsel ins Umwelt- und Verkehrsdepartement (Uvek) taxierte die SP in einer Medienmitteilung die Schweizer Asylpolitik als zu wenig grosszügig. Der Name Sommaruga erscheint zwar nicht in der Medienmitteilung von Mitte Dezember. Doch letztlich war sie bis Ende Jahr politisch für die Praxis im Asylwesen verantwortlich.

Konkret hielt die SP in ihrem Communiqué fest, die Schweiz profitiere «in hohem Masse» vom Dublin-System. Doch die Asylsuchenden würden Gefahr laufen, in Staaten mit ungenügenden Asylstrukturen zurückgeschickt zu werden. Die Dublin-Regeln besagen, dass jener Staat für ein Asylgesuch zuständig ist, in den ein Schutzsuchender zuerst einreist. Die Schweiz macht bei diesem System der EU seit 2008 mit. Im Jahr 2015 zum Beispiel schob die Schweiz am meisten Asylbewerber dank den Dublin-Regeln in ein anderes Land in Europa ab. Der Bundesrat hielt im Sommer 2017 denn auch in einer Antwort auf einen Vorstoss fest: «Die Schweiz zählt im europäischen Vergleich zu den vollzugsstärksten Ländern.»