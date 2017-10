In einem soeben veröffentlichten Artikel in der Zeitschrift «Kriminalistik» schreibt er: «Interessanterweise schätzt die Schweizer Stimmbevölkerung das Bedrohungspotenzial des Rechtsextremismus höher als diejenige des Linksextremismus ein. Diese Auffassung deckt sich nicht mit der Einschätzung des NDB.»

Zu wenig Forschung

Matthias Mletzko, Extremismusforscher am Hannah-Arendt-Institut in Dresden, hat die Intensität der Gewalttaten von Links- und Rechtsextremen verglichen. Von 2000 bis 2010 habe sich das linke vom rechten Lager durch eine deutlich niedrigere Zahl der versuchten Tötungsdelikte unterschieden. Seit Beginn der neuen Dekade sei dies hingegen kein scharfes Unterscheidungskriterium mehr. Es habe eine Angleichung stattgefunden. Mletzko ist einer von wenigen Forschern, der Straftaten von Linksextremen untersucht. Er kritisiert seine Kollegen: «Viele Wissenschaftler nehmen linke Gewalt gar nicht zur Kenntnis. Die Studien dazu kann man an einer Hand abzählen.» Es fehle das Bewusstsein, dass es in Deutschland wie in der Schweiz insgesamt mehr linke als rechte Gewaltdelikte gäbe.

Einen Einblick in die linksradikale Szene gab diese Woche eine Verhandlung vor dem Zürcher Bezirksgericht. Eine Schweizerin wurde verurteilt, weil sie in Berlin an einer Serie von Brand- und Sprengstoffanschlägen beteiligt war. Die Schweiz übernahm das Strafverfahren aufgrund eines internationalen Rechtshilfegesuches. Die Frau hatte in Berlin Prominentenstatus erlangt. Als sie verhaftet wurde, organisierte die antifaschistische Szene Demonstrationen vor dem Gefängnis. Sie hatte sich den Respekt erkämpft, weil sie mit den Anschlägen auf Staatsgebäude und Luxusautos grossen Schaden und grosse Aufmerksamkeit erzielt hatte.

Umso schwieriger fiel der Frau der Ausstieg aus der Szene. Mittlerweile ist sie 49 Jahre alt und versucht den Einstieg in ein bürgerliches Leben als Primarlehrerin. Ihr Anwalt beschreibt ihre Situation: «Sie bewegte sich in einer linksextremen Szene, die wie eine Sekte autoritär geführt ist. Aussteiger gelten als Verräter und werden geächtet und bestraft.» Der Gruppendruck sei ähnlich hoch wie in der rechten Szene.

Weitere Anschläge angekündigt

Eine Brandanschlagserie findet derzeit auch in der Schweiz statt. Angegriffen werden Firmen, die in den Ausbau des Basler Ausschaffungsgefängnisses Bässlergut involviert sind. Es kursiert eine Liste mit Anschlagszielen. In den vergangenen Wochen wurden drei Bagger des Baukonzerns Implenia in den Kantonen Zürich und Aargau sowie ein Bohrkran in Weil am Rhein angezündet. In Basel brannte ein Zivilpolizistenauto. Weitere Anschläge werden auf Flugblättern bereits angekündigt. Die Szene arbeitet daran, nicht mehr länger unterschätzt zu werden.