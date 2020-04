Lockerung in Sicht: Was die Schweiz für ein Ende des Lockdowns noch braucht

Der Kampf gegen das Coronavirus ist mühsam – auch in der Schweiz. Die aktuellen Zahlen aus den Intensivstationen machen Hoffnung, ein Ende des Lockdowns ist jedoch noch nicht in Sicht. Die Fallzahlen sind noch zu hoch und die Schweiz verfügt noch nicht über die nötigen Mittel, um mit der Rückkehr in die Normalität keine zweite Ansteckungswelle zu riskieren. Denn dafür müssen zuerst vier Punkte erfüllt sein, wie ein Blick in Länder zeigt, die die Epidemie im Griff zu haben scheinen. So braucht die Schweiz genügend Antikörpertests und Schutzmasken. Ausserdem müssen neue Fälle mittels Contact-Tracing schnell erkannt und isoliert werden. Schliesslich müssen die Schweizer über genügend Disziplin verfügen, um einen weiteren Ausbruch zu verhindern. So ist der Stand der Dinge im Moment: Antikörpertests Warum brauchen wir sie? Mit flächendeckenden Antikörpertests kann festgestellt werden, wie der Durchseuchungsgrad in der Bevölkerung aussieht. Experten gehen davon aus, dass sich eine Herdenimmunität einstellt, wenn etwa 60 Prozent der Bevölkerung bereits eine Coronavirus-Ansteckung hinter sich hat.

Wo stehen wir hier? Ende März sind die ersten Antikörpertests in der Schweiz eingetroffen. Diese sind jedoch noch nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Im Moment werden diese in Studien auf ihre Validität getestet und die Schweizer Universitäten organisieren eine landesweite Koordination. In ersten Labors werden diese auch für Privatpersonen angeboten. Ob diese Tests aber wirklich die richtigen Resultate anzeigen, ist noch nicht klar. Schutzmasken Warum brauchen wir sie? Nicht alle Coronavirus-Infizierte leiden an Symptomen der Lungenkrankheit Covid-19. So bewegen sich Menschen in der Öffentlichkeit, die das Virus zwar im Körper tragen, dies jedoch nicht wissen. Wenn also alle Personen im öffentlichen Raum Schutzmasken tragen, wird eine unbewusste Übertragung des Virus erschwert.