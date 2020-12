Lockerungen nach zweiter Welle: Bald öffnet auch Freiburg seine Skigebiete

(wap) Der Kanton Fribourg hält an den im Verbund mit den anderen Westschweizer Kantonen für den 10. Dezember geplanten Lockerungen der Coronaschutzmassnahmen fest. Neben Restaurants sollen an diesem Datum auch Skigebiete den Betrieb aufnehmen dürfen, gab die Regierung am Freitag bekannt. Ab dem 19. Dezember sollen dann Kinos und Konzertsäle folgen. Für Versammlungen gilt weiterhin eine Obergrenze von 10 Personen. Eine Ausnahme gibt es für Gottesdienste und Beerdigungen: hierzu sind 50 Personen erlaubt. Dabei gilt die Bedingung, dass jede Person 4 Quadratmeter Raum für sich haben muss.