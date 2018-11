Spiritus Sanctus! Just dort, wo der Heilige Geist hockt, philosophierte eine junge Frau im Jahr 1982 über das Ideal einer Welt ohne Zwang und Gewalt. Gegründet von Jesuiten, geprägt von schlichter Architektur: Das Kollegium Spiritus Sanctus thront auf dem «Bildungshügel» ob Brig. Hier, wo Generationen von Oberwallisern das Gymnasium besucht haben, setzte sich die 20-jährige Viola Amherd mit Anarchie auseinander – in ihrer Philosophiearbeit für die Matura. Noch heute, weit über 30 Jahre später, findet Amherd: «Wenn sich jeder anständig benimmt und an die schwächeren Mitmenschen denkt, bräuchten wir kein staatliches Korrektiv.» Sie lässt den Satz kurz stehen. Dann gluckst und lacht sie, hebt den Zeigefinger. «Aber leider führen sich nicht alle so auf. Wir brauchen unseren Staat.» Sagt die Frau, die sich anschickt, in die höchsten Sphären des Staats aufzusteigen. Amherd, 56, Anwältin und Walliser CVP-Nationalrätin, bewirbt sich für die Nachfolge von Bundesrätin Doris Leuthard. Seit 2005 sitzt sie im Parlament, sie gilt als Politikerin ohne Show-Effekte. Die Schweiz kennt für dieses Profil eine eigene Kategorie: stille Schaffer. Viele im Land wünschen sich genau solche Amtsträger. Doch jetzt muss Amherd lesen, sie sei eine eher langweilige Politikerin. In dieser Feststellung münden die Adjektive, die Freund und Feind über sie verbreiten. Dossierfest, pragmatisch und uneitel, aber auch fade, spröde und zurückhaltend. Eine, die mit feiner Ironie punktet, allerdings keine mitreissenden Reden schwingt. Es sind die Eckpunkte der allseits kursierenden Amherd-Erzählung. Die entscheidende Frage ist aber: Kann sie ihre Politik auch verkaufen? Kann sie dafür Mehrheiten finden? Amherd sei «nicht spektakulär, aber unheimlich effizient», sagt ihr Obwaldner Fraktionskollege Karl Vogler. «Die Strahlkraft von Doris Leuthard hat sie nicht», bedauert ein anderer CVP-Parlamentarier hinter der betriebsüblichen vorgehaltenen Hand. Scheu wird sie, die Madame Unspektakulär, zuweilen sogar genannt. Scheu? Sie müsse sich nicht in Szene setzen, sagt Amherd. «Ich habe dann etwas zu sagen, wenn es etwas zu sagen gibt.» Also präsentiert sie sich als Lösungssucherin: «Wenn ich einen Kompromiss schmiede, will ich die Argumente aller Beteiligten verstehen.»

Coach in der Fraktion Viola Amherds Kalender ist voll in diesen Tagen, zumindest da herrsche ein wenig Anarchie, scherzt sie. Zum Gespräch bittet sie in das CVP-Fraktionsbüro im dritten Stock des Berner Bundeshauses. Unten brummt die Wandelhalle wie ein Bienenstock, während es hier oben, wo wissenschaftliche Mitarbeiter ihren Dienst verrichten, angenehm still ist. Amherd ist gern in diesen Räumen. In einer Partei, weiss sie, gibt es ein Wirken nach aussen und ein Wirken nach innen. Seit 2011 ist sie Vizepräsidentin der Fraktion und als solche Chefin der Nationalratsdelegation, eine Funktion, in der sie kaum je öffentlich in Erscheinung tritt. Umso lieber redet Amherd im Gespräch darüber. «Ich stelle sicher, dass sich jedes unserer Nationalratsmitglieder einbringen kann», sagt sie. Parteifreunde schwärmen, wie souverän sie selbst dann bleibe, wenn um sie herum alle die Nerven verlören. Amherd sieht sich in der Rolle des Coachs. Und der Frauenförderin: Dass so viele CVP-Nationalrätinnen an der Spitze von Kommissionen stehen, gilt als ihr Verdienst. Wer Frauen wirklich fördern wolle, sagt sie, müsse Vorbilder zeigen.

Die Kandidaten im Porträt Am 5. Dezember wählt die Bundesversammlung zwei neue Mitglieder der Landesregierung. Um die Nachfolge von CVP-Bundesrätin Doris Leuthard bewerben sich die Walliser Nationalrätin Viola Amherd und die Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen. Für die Nachfolge von FDP-Magistrat Johann Schneider-Ammann kandidieren die St. Galler Ständeratspräsidentin Karin Keller-Sutter sowie ihr Ratskollege Hans Wicki (NW). In einer Serie stellen wir die Kandidaten und ihr Machtnetz vor. Bereits erschienen: Heidi Z’graggen und Karin Keller-Sutter. Bereits erschienen: Die Gipfelstürmerin: Damit kann Heidi Z'graggen punkten

