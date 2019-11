«Man darf niemanden beim Sterben zeigen»: Ex-SRF-Chef übt scharfe Kritik am Fernsehen

In ihrer neusten Folge hat TV-Reporterin Mona Vetsch die Basler Berufsfeuerwehr begleitet. Zu deren Alltag gehören auch Einsätze, bei denen es um Leben und Tod geht. Als bei den Dreharbeiten für «Mona mittendrin» die Feuerwehrleute in einem Einkaufszentrum einen Mann aus einer WC-Kabine befreien müssen, kommt es zu dramatischen Szenen. Der Mann hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und die Sanitäter versuchen ihn zu reanimieren. Die SRF-Kameras zeigen die Wiederbelebungsversuche einige Sekunden lang, doch sie sind erfolglos: Der Mann stirbt.

Obschon das Fernsehen die Bilder verpixelt – der Mann ist also nicht erkennbar – wirft das Vorgehen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens medienethische Fragen auf. Darf das SRF einen sterbenden Menschen zeigen? «Nein», sagt Diego Yanez, früherer Chefredaktor des Schweizer Fernsehens und seit 2014 Direktor des Medienausbildungszentrums (MAZ) in Luzern. Er äusserte sich heute ausführlich ‑ und zwar auf Radio SRF, das den Fall im eigenen Haus in der Sendung «Rendez-vous» ausführlich und kritisch aufarbeitete.