«Man muss mich nun endlich in Ruhe lassen» – Gericht verbietet «Tages-Anzeiger»-Journalistin Buch-Publikation

Jetzt hat das Zuger Kantonsgericht sein Urteil publiziert. Es hat die von Binswanger vorgebrachten Rechtfertigungsgründe für die von ihr geplante Publikation vollumfänglich zurückgewiesen. An den konkreten Ereignissen an der Zuger Landammannfeier, so das Gericht, bestehe kein öffentliches Interesse. Ein Freipass für die Berichterstattung könne auch nicht aus dem Umstand abgeleitet werden, dass Jolanda Spiess-Hegglin sich nach der Landammannfeier wiederholt zu ihrem Fall geäussert habe, zumal sie dieses ja eben zur Verteidigung ihrer Persönlichkeitsrechte getan habe. Auch dem Einwand von Binswanger, es handle sich bei einem solchen Verbot um Zensur und ein teilweises Berufsverbot folgte das Zuger Kantonsgericht nicht.

Im Verein «#NetzCourage», der sich gegen Hass in den Sozialen Medien einsetzt, stünden diverse wichtige Projekte an, «mit welchen wir nachhaltig sehr Gutes für die Gesellschaft tun werden», fügt die Zugerin an: «Ich bin froh um diesen deutlichen Entscheid. Man muss mich nun endlich in Ruhe lassen. Und ich kann vorwärts schauen.»

Binswanger, die sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter seit dem erstinstanzlichen Urteil «Jeanne d'Arc der Pressefreiheit» nennt, kann den Entscheid an das Zuger Obergericht weiterziehen. Auf Anfrage sagt sie, es sei klar, dass sie das Urteil anfechten werde. Zum Inhalt könne sie noch keine Stellungnahme abgeben.