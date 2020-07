«Masken schützen beidseitig»: Epidemiologe Marcel Tanner lobt die Maskenpflicht im ÖV – und fordert mehr Tempo beim Contact Tracing

Herr Tanner, die Fallzahlen steigen wieder an: Wie beunruhigt sind Sie?

Sehr. Die Zunahme in den letzten Tagen ist beunruhigend. Die Fallzahlen sind zwar immer noch relativ tief. Entscheidend ist aber auch, wie die Verteilung der Fälle ist. Gibt es an einem Ort eine Häufung oder treten sie in der ganzen Schweiz gleichmässig auf? Wir müssen die Übertragungsherde rasch lokalisieren, und dann gezielt eingreifen. Fälle in der ganzen Schweiz sind besorgniserregender als eine Häufung an einem Ort.

Wie sieht denn die Situation aus?

Das Problem ist, dass wir die Daten zu wenig rasch vorliegen haben. Bund und Kantone lernen nun am Objekt. Wir haben nicht Wochen Zeit um besser zu werden. Wir brauchen die Daten schneller um die aufflammenden Übertragungsnester zu lokalisieren.