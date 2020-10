Maskenpflicht und Co.: Heute müssen die Kantone liefern

Was an dieser Sitzung passieren wird, steht noch in den Sternen. Es wird – grob gesagt – um neue Massnahmen, nationale Regeln und generelle Meinungsfindung gehen. Kurzfristige Beschlüsse für neue Corona-Massnahmen sind nicht vorgesehen. Dieses Recht hat der GDK-Vorstand nämlich gar nicht.

An der Pressekonferenz sagte er, dass er sich bei der Maskenpflicht eine landesweite Regelung vorstellen könnte. Diskutiert wird da etwa ein generelles Trageobligatorium in allen Innenräumen. Solche Massnahmen wurden in den vergangenen Wochen von mehreren Kantonen beschlossen. Hier ist am ehesten eine Bundeslösung denkbar.

Der GDP-Präsident Lukas Engelberger erwähnte auch Massnahmen betreffend Veranstaltungen. Seiner Meinung nach wäre es angebrachter, wenn die Kantone hier lokale Unterscheidungen vornehmen könnten. Setzt er sich durch, so könnte sich heute der GDK-Vorstand auf einheitliche Empfehlungen einigen. Denkbar sind neue Teilnehmeranzahl-Begrenzungen und Verschärfung der Hygienemassnahmen. Im Visier ist auch der schweizerische Apéro-Kult, bei dem offenbar häufig die Abstandsregeln fallen, nachdem diese strikt im Büro oder an Tagungen eingehalten wurden.

Wann muss ich mich auf neue Regeln einstellen?

Auch diese Frage steht noch in den Sternen. Wie oben erklärt, ist es denkbar, dass neue Massnahmen und Regeln doppelspurig entstehen: Entweder nach einer Anhörung der Kantone durch einen Beschluss des Bundesrates. Oder von den kantonalen Regierungsräten selbst.

Je nach dem, welcher Weg wo und wie gewählt wird, könnten erneut mehrere Tage vergehen. Angesichts der steigenden Fallzahlen sind die Kantone deshalb ab heute gefordert. Sie entscheiden mit, ob und wann die Schweiz auf die epidemiologische Lage reagiert.

Neue Massnahmen erst am Dienstag?

Werden bundesweite Lösungen gefordert, so werden sich die Kantone am Freitag und über das Wochenende zu den Vorschlägen des Bundesrates äussern müssen. Die kantonalen Regierungen werden sich bereithalten müssen, wenn sie die Reaktion auf die Fallzahlen nicht verzögern wollen. Erfolgt die Anhörung und der Beschluss nicht zügig, dann erscheint auch die Prognose des «Tages-Anzeigers» realistisch, wonach der Bundesrat vielleicht erst am Dienstag neue Massnahmen beschliesst.

Die Virologin Isabella Eckerle betonte gestern die Dringlichkeit neuer Massnahmen: «Es braucht jetzt ganz dringend koordinierte, sofortige, schweizweite Massnahmen! Der beste Zeitpunkt dazu wäre bereits vor Wochen gewesen, der zweitbeste ist jetzt sofort.»

Werden Regierungsräte selbst aktiv?

Rascher könnte es auf dem föderalen Weg gehen. Einigt sich der GDK-Vorstand auf landesweite Empfehlungen, so könnten die einzelnen Kantonsregierungen sofort aktiv werden und kantonale Verordnungen beschliessen.

Hier besteht aber das Risiko, dass sich einzelne Kantonsregierungen nicht fügen und es auch zum Flickenteppich bei jenen Massnahmen kommt, die nach dem Willen des GDK-Vorstands landesweit einheitlich gelten sollten. Die Ostschweizer Gesundheitsdirektorinnen zeigten jedoch gestern, dass der Wille zur Zusammenarbeit da ist. Sie einigten sich auf gemeinsame Standards und wollen eine Maskenpflicht bei Anlässen mit über 30 Personen, ein Tanzverbot in Clubs und eine Sitzpflicht in Restaurants, Beizen und Pubs.