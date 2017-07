Maurer: Volk statt König

Ganz anderer Ansicht ist da Ueli Maurer, der in Gluringen VS seine Rede hielt und die Freiheit in der Schweiz pries und die EU und internationale Verträge kritisierte. Während die Bundesverfassung mit Gott dem Allmächtigen beginne und gleich zum Schweizervolk und den Kantonen überleite, töne es im wichtigsten Vertragswerk der EU, dem Vertrag von Lissabon ganz anders: Er beginne mit "seine Majestät, dem König der Belgier".

Die Freiheit sei ein grosses Privileg, aber auch eine Verpflichtung, sagte der Verteidigungsminister. Die Schweiz habe nicht nur eine alte Tradition, die Freiheit zu verteidigen: "Es gibt in der Schweiz auch eine Tradition der Bequemlichkeit." So gäben Gemeinden Kompetenzen an den Kanton ab, der Kanton wiederum an den Bund. Und der Bund unterschreibe internationale Verträge - "denn wenn etwas international geregelt ist, dann meint man, nicht mehr selbst die ganze Verantwortung zu tragen".

Sommaruga: Lob für das "Val ouvert"

Justizministerin Simonetta Sommaruga trat im Val-de-Travers ans Mikrofon. Das Tal im Neuenburger Jura verkörpere, was sie an der Schweiz liebe: "Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Gemeinschaft engagieren." Das Val-de-Travers könnte sich ebenso gut "Val ouvert" nennen, offenes Tal. In früheren Zeiten sei der Asphalt aus den Minen der Region für Trottoirs in Sydney verwendet worden, und die Marinechronometer aus der Uhrenindustrie hätten dazu beigetragen, neue Ozeane zu ergründen.

Dann schlug Sommaruga den Bogen zur Migration. Am Nachmittag habe sie die Flüchtlingsunterkunft in Couvet NE besucht und mit den Migranten gesprochen. Zudem habe sie vor einer Woche in Tunis an einem Ministertreffen teilgenommen. Dort sei man sich einig gewesen: Die Lebensbedingungen der Menschen müssten bereits in ihren Herkunftsländern verbessert werden. Wer vor Krieg oder Verfolgung flüchte, sagte Sommaruga, der müsse in der Schweiz offene Türen finden.

Berset: mit Heli auf dem Julierpass

Kultur- und Innenminister Alain Berset ist am Nachmittag per Superpuma-Helikopter auf den Julierpass geflogen. Dort hat das Kulturfestival Origen einen fast dreissig Meter hohen Theaterturm aus Holz eröffnet. Nicht weniger als eine Metapher für die Vielfalt der Schweiz sei das Bauwerk, den kulturellen Austausch, für Identität und Ordnung, sagte Berset. Dies Aufgrund der Lage auf einem seit Jahrhunderten wichtigen Passübergangs und an der Grenze zwischen mehren Sprachräumen im dreisprachigen Kanton Graubünden.

Der vom babylonischen Turm inspirierte Bau stehe an einem Ort, an dem gemäss dem biblischen Mythos die totale Sprachverwirrung herrschen müsste. So würden in der 200-Seelen-Standortgemeinde Bivio am nördlichen Passfuss sage und schreibe drei Landessprachen gesprochen und zudem noch vier Idiome oder Dialekte. Ausser Französisch sei alles vertreten. Und trotzdem funktioniere das Zusammenleben gut und stehe stellvertretend für das ganze Land.

Leuthard: Ehrengast in Luzern

Bundespräsidentin Doris Leuthard sprach am Europaplatz in Luzern, direkt am Seeufer, zur Bevölkerung. Sie trat als Ehrengast auf - nach Jahrzehnten des Unterbruchs fand am Montag wieder eine Luzerner Bundesfeier statt.

Der Redemarathon der Bundesrätinnen und Bundesräte geht am Dienstag weiter. Dann werden sich auch Didier Burkhalter und Guy Parmelin in Ansprachen an die Bevölkerung wenden.