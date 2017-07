Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot von über hundert Mann im Einsatz, wie Patrick Caprez, Mediensprecher der Kantonspolizei Schaffhausen, eine Meldung von "Radio Munot" bestätigte.

Der Brand in dem Holzbaubetrieb konnte nach rund zwei Stunden unter Kontrolle gebracht werden, wie die Polizei in einer am Abend verschickten Mitteilung schreibt. Allerdings griff das Feuer in der Zwischenzeit auf einen nahen Wald über, der an rund zehn Stellen in Brand geriet. Zwei Superpuma-Helikopter der Schweizer Armee, ein Helikopter der deutschen Bundespolizei und ein Helikopter der Kantonspolizei Zürich standen für die Löscharbeiten im steilen Waldgebiet im Einsatz.

Aus Sicherheitsgründen und für Löscharbeiten musste die nahe A4 für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Bevölkerung des Merishausertals wurde wegen der aktuellen Wasserknappheit aufgerufen, möglichst kein Wasser zu verbrauchen.

Personen sind laut Caprez nicht zu Schaden gekommen. Die Höhe des Sachschadens war vorerst unklar, dürfte gemäss Caprez aber hoch sein. Die Brandursache wird untersucht.