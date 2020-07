Milliardär Blocher will nicht mehr auf Bundesratsrente verzichten - die Schweiz habe das Geld nicht verdient

Christohph Blocher (79), Regierungsmitglied von 2003 bis 2007, will nichts mehr vom Verzicht auf seine Bundesratsrente wissen - und hat damit eine Welle der Entrüstung ausgelöst. Die Zürcher SVP-Legende verlangt die monatliche Rente von 20'000 Franken und dies auch rückwirkend, was eine Nachzahlung von 2,7 Millionen Franken auslöst, wie die Zeitungen von CH Media am Freitag publik gemacht haben . Mittlerweile hat der Bundesrat hat grünes Licht für die Rente gegeben.

«Das führt zu einem Imageschaden», meint das Parteimitglied. Auch SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann (44, ZH) zeigt sich laut Sonntagsblick «erstaunt» darüber, dass alt Bundesrat Blocher ausgerechnet zum heutigen Zeitpunkt seine Rente nachträglich zurückverlange. «Gerade jetzt, wo der Staat so viel Geld ausgibt und für uns in 90 Tagen wichtige Abstimmungen anstehen», sagt Steinemann in Anspielung auf die Corona-Schulden und die Begrenzungs-Initiative, die am 27. September an die Urne kommt. Allerdings, fügt die Nationalrätin an: «Fairerweise muss ich sagen: Ich kenne die Beweggründe von Herrn Blocher nicht.»