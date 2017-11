Anfang März diesen Jahres hat sich ein Unbekannter in einen Stall in Obermumpf geschlichen und ein Kalb geschändet. Der Stallbesitzer fand das Tier am nächsten Morgen verstört auf dem Boden liegend vor. Die Aargauer Kantonspolizei konnte einen Erfolg verbuchen: "Intensive Ermittlungen führten in den vergangenen Tagen zu einem Jugendlichen aus der Region." Er sei geständig.

