Mit angezogener Handbremse: Die Kohäsionsmilliarde bleibt blockiert – wie das ganze Dossier

Quasi-Stillstand herrschte während des Wahlkampfs in der EU-Diskussion; zu gross war die Angst, sich die Finger zu verbrennen. Umso grösser war am Dienstag, insbesondere im linken Lager, die Hoffnung, beim ersten «EU-Geschäft» der Session ein Aufbruchsignal zu senden. Und tatsächlich: Der Nationalrat hat die letzten Differenzen mit dem Ständerat bereinigt und so den Weg für die sogenannte Kohäsionsmilliarde freigemacht. 1,3 Mia. Franken Fördergelder sollen, etwa für Berufsbildungsprojekte, in schlechter entwickelte EU-Länder fliessen; 190 Mio. Franken sind für Massnahmen im Bereich Migration vorgesehen. «Der Kohäsionsbeitrag entspricht einem Bruchteil im Promillebereich der Schweizer Exporte in die EU. Es ist also nicht die Summe, die im Vordergrund steht, sondern die Symbolik», so Sibel Arslan (Grüne, BS).

«Signal mit angezogener Handbremse» Doch nur auf den ersten Blick hat der Nationalrat den ersehnten Schritt vorwärts getan: Denn das Dossier bleibt blockiert; vorerst fliessen gar keine Gelder. Die Ausbezahlung ist an Bedingungen geknüpft: Bundesrat Ignazio Cassis versicherte, dass es keine Gelder gebe, «wenn und solange die EU diskriminierende Massnahmen gegen die Schweiz erlässt». – Als Beispiel nannte er die Nichtverlängerung der Börsenäquivalenz. Von einem «positiven Signal mit angezogener Handbremse», sprach denn auch Tiana Angelina Moser (GLP, Zürich). So oder so dürfte die Wirkung des Aufbruchsignals nicht lange nachhallen: Ab Ende Mai könnten wegen auslaufender Verträge Schweizer Medizinaltechnikprodukte in der EU nicht mehr ohne weiteres anerkannt werden – mit Schadenpotenzial für die Schweizer Wirtschaft. Fortschritte beim institutionellen Rahmenabkommen sind keine zu erwarten, bevor die Begrenzungs-Initiative der SVP im Mai 2020 zur Abstimmung kommt. Sie stellt die Bilateralen Verträge zur Debatte.

Der Gesamtbundesrat ist verantwortlich. Er braucht endlich ein Konzept.