Mit Ikea-Möbeln und zwei Computern zu Milliarden: Drei Schweizer machten die Partners Group zum Weltkonzern

Bei der Partners Group herrsche eine «konsequent bescheidene» Kultur, schrieb die Agentur Bloomberg in einer Analyse. Alfred Gantner, Urs Wietlisbach und Marcel Erni hatten sie vor 24 Jahren gegründet. Sie ist als Vermögensverwalterin auf Private Equity spezialisiert, also auf Kapitalbeteiligungen an nicht börsenkotierten Unternehmen. Das Kapital stammt meist von Pensionskassen, Versicherungen oder reichen Familien.

Das Unternehmen, das die spektakulärste Erfolgsgeschichte des Schweizer Finanzplatzes der letzten zehn Jahre schrieb, logiert nicht etwa am Zürcher Paradeplatz. Nein, der Glasbau der Partners Group steht in einem gesichtslosen Industriequartier von Baar.

«Der Hype und die Hektik der Bankenwelt passen nicht zu uns», sagte Co-CEO André Frei in der «NZZ am Sonntag», «wir sehen uns mehr als Unternehmer denn als Finanzinvestoren.»

Heute beschäftigt die Partners Group 1500 Mitarbeitende, verwaltet 96 Milliarden US-Dollar und hat einen Börsenwert von 22,2 Milliarden. Sie ist gleich viel wert wie die Credit Suisse mit 21,6 Milliarden, die aber 47000 Beschäftigte zählt. Mit den Unternehmen, in welche die Gruppe investiert, kommt sie sogar auf 250000 Arbeitsplätze weltweit. Im September stieg die Gruppe in den Swiss-Market-Index (SMI) auf, der die zwanzig grössten Konzerne der Schweiz versammelt.

Alfred Gantner, Marcel Erni und Urs Wietlisbach, die Gründer der Gruppe, lernten sich bei der US-Investmentbank Goldman Sachs kennen. Sie hatten dort gut bezahlte Jobs, doch die Arbeit befriedigte sie nicht.

Umzug mit Coop-Wägeli

Sie wollten etwas aufbauen und begannen mit Ikea-Möbeln und zwei Computern in einem Kleinstbüro auf 20 Quadratmetern. «Den ersten Umzug in ein richtiges Büro machten wir mit Coop-Wägeli via Trottoir», erzählt Gantner. «Die Wägeli brachten wir brav zurück.»

Inzwischen sind die drei Milliardäre. Sie halten noch je 5,01 Prozent der Aktien. Und bringen sich in die Gesellschaft ein. Etwa über die Initiative gegen das Rahmenabkommen. Urs Wietlisbach hat aber auch beschlossen, dereinst 90 Prozent seines Vermögens für gemeinnützige Zwecke einzusetzen.

Alfred und Cornelia Gantner sind Mitglieder der Kirche Jesu Christi und engagieren sich mit der Stiftung ­«Second Mile» und «BeThatGirl» in Afrika. Eben hat Cornelia Gantner, eine Journalistin, in Sambia den Dokfilm «That Girl» gedreht. Er hatte am ­Zurich Film Festival Premiere.