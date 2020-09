Mit Maske im Gesicht und Bier in der Hand im Stadion jubeln: Neun Fragen und Antworten zum Bundesratsentscheid

3. Was gilt für nationale Fussball- und Eishockey-Spiele?

Der Bundesrat hat für diese detaillierte Vorgaben gemacht, um für Einheitlichkeit zu sorgen. In den Stadien dürfen höchstens zwei Drittel der Sitzplätze besetzt werden; die Kantone können diese Grenze auch senken. Stehplätze sind verboten, die Zuschauer müssen Masken tragen.

4. Gibt es ein Alkoholverbot in den Stadien?

Nein. Der Bundesrat prüfte laut Gesundheitsminister Berset mehrere Varianten, entschied sich dann aber gegen ein Alkoholverbot – obwohl dies eine Mehrheit der Kantone gewünscht hatte. Nun heisst es in der entsprechenden Verordnung kurz zusammengefasst: Alkohol ist erlaubt, sofern das Schutzkonzept dadurch nicht gefährdet wird. Was dies genau bedeutet, blieb am Mittwoch vage. Berset scherzte: «Wenn man zu viel trinkt, kann man das Schutzkonzept nicht einmal mehr lesen.» Der Bundesrat will offensichtlich austesten, ob es ohne Alkoholverbot funktioniert. Geht es nicht, können die Kantone reagieren.

5. Kann eine Bewilligung wieder entzogen werden?

Ja, das kann auch sehr kurzfristig geschehen. Die Organisatoren haben in diesem Fall keinerlei Anspruch auf Entschädigung durch Bund oder Kanton. Berset räumte ein, dies sei für die Veranstalter schwierig, da ihnen die Planungssicherheit fehle.

6. Die Kantone müssen die Bewilligungen erteilen. Was sagen sie zum Entscheid des Bundesrats?

Sie üben leise Kritik. Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), sprach von einer «grossen Herausforderung». Die Kantone hatten auf strengere Regeln gepocht. Die Mehrheit sprach sich etwa dafür aus, dass bei professionellen Sportanlässen im Innern – also etwa Eishockeyspielen – nur eine 50-Prozent-Auslastung erlaubt ist. «Einige Kantone wollten eine noch striktere Begrenzung», erklärt GDK-Sprecher Tobias Bär. Hingegen begrüssen die Kantone, dass sie die Auslastung gegebenenfalls stärker einschränken können.

7. Wie beurteilt der Bundesrat die epidemiologische Situation?