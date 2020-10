Mit seinem Vorpreschen verärgert Pierre Alain Schnegg die Sportverbände. Wer ist der SVP-Regierungsrat?

Sein Name reizt im Bernbiet zu Wortspielen. «Schnegg» steht in der Berner Mundart für «Schnecke». Was ganz und gar nicht zum Gesundheitsdirektor passt. Im Berner Regierungsapparat ist Pierre Alain Schnegg ein Turbo.

Schneggs Aufstieg zum Regierungsrat

Er stammt nicht aus einer der einflussreichen Berner Familien. Er ist ein Aufsteiger aus einfachsten Verhältnissen im ehemaligen Untertanengebiet Jura. Aufgewachsen in Bévilard, hoch über dem Vallée de Tavannnes, wo das Klima rau ist, lebt er heute in der Nachbargemeinde Champoz. Ein Jurassier also. Mit französischer Muttersprache, aber durchaus des Berndeutschen mächtig. Der Vater arbeitete in einer Maschinenfabrik. Die Mutter zog die drei Buben gross. Dann der rasche Aufstieg: KV-Lehre. Studium zum Informatikingenieur. Firmengründer. 2004 als «Entrepreneur of the Year» geadelt. 2014 verkauft er seine IT-Firma Solvaxis an Investoren, wendet sich im Alter von 52 Jahren der Politik zu und wird in den Grossen Rat gewählt. Zwei Jahre später sitzt er in der Regierung. Seine Gegner murren: ein SVP-Karrierist.

Entscheid für 1000er-Regel alleine gefällt

Dass er jetzt vorgeprescht ist und vor allen anderen Kantonen dem publikumswirksamen Profisport sozusagen den Stecker gezogen hat, entspricht seiner Art, Politik zu machen. Er sagte einmal, den Wechsel von der Chefetage einer Firma in die Gesundheits- und Fürsorgedirektion habe er als Kulturschock empfunden. Aber er hat sich schnell zurechtgefunden. Kein Wunder wird geklagt, wenn es nach Schnegg gehe, solle möglichst niemand mitreden, der anderer Meinung ist.