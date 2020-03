Mitten in der Krise: Dieser Mann tritt die Nachfolge von Corona-Experte Daniel Koch an

(dpo) Auf den 30. April wird Daniel Koch nach zwölf Jahren an der Spitze der Abteilung Übertragbare Krankheiten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) pensioniert. Sein Nachfolger wird Stefan Kuster, wie das BAG am Dienstag bekanntgab.

Kuster verfügt über ein abgeschlossenes Medizinstudium mit Habilitation und einen Doppelfacharzttitel in Allgemeiner Innerer Medizin und in Infektiologie. Er erlangte einen Master in Clinical Epidemiology and Healthcare Research der University of Toronto. Zuvor war Kuster in verschiedenen Funktionen am Universitätsspital Zürich und beim nationalen Zentrum für Infektionsprävention Swissnoso tätig. Zuletzt arbeitete er als Leitender Arzt der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage bleibt Daniel Koch dem Bund allerdings erhalten. Er führt seine bisherigen Aufgaben in der Bekämpfung des Coronavirus als «Delegierter des BAG für COVID-19» weiter. Er berät und unterstützt in dieser Rolle BAG-Direktor Pascal Strupler, sowie die Task Force des Amts. Daniel Koch wird das BAG auch weiterhin an den Medienkonferenzen des Bundes vertreten.