«Ich bin kein Hetzer», betont «Weltwoche»-Chef Köppel. «Aber bei uns gelten unsere Regeln und da müssen sich auch die Muslime dran halten. Und ich würde mir wünschen, dass sie SP, die sich sonst für Gleichberechtigung oder Frauenrechte einsetzt, dies mit derselben Vehemenz auch in diesem Bereich tun würde, wo diese am meisten verletzt wird: in diesen Scharia-Kulturen des Islams.»

Das war der Moment kurz vor Halbzeit der TV-Debatte auf Tele Züri, als die Diskussion sich zuspitzte und recht klar wurde, dass Köppel und Molina, SVP und SP, in dieser Sache das Heu nicht auf der gleichen Bühne haben. Moderator Markus Gilli musste immer mal wieder Feuer löschen und das Gespräch in andere Bahnen lenken. (smo)