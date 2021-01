Nach Corona-Ausbrüchen: Maskenpflicht für Primarschüler auch an Zürcher Schulen – das sagt die Expertin

Im Kanton Zürich ist die Regel bereits an einzelnen Schulen in Kraft. So zum Beispiel in Volketswil. In einer Mitteilung auf der Webseite der Schulen in Volketswil heisst es:

Nach Corona-Ausbrüchen an Schulen müssen auch Primarschüler Masken tragen. Der Kanton Baselland verfügte diese Massnahme am Dienstag. Sie gilt ab Mittwoch für 5.- und 6.-Klässler.

Alle Schülerinnen und Schüler der Schulen in Volketswil ab der 4. Klasse müssen ab Dienstag, 19. Januar 2021, in der Schule eine Maske tragen.

Im Schulhaus Feldhof sind aktuell zwei Klassen aufgrund von Covid-19 in Quarantäne. Die Schulkinder und Lehrpersonen werden zum Corona-Test geladen. Dieser findet in einem Corona-Drive-in-Testzentrum in Dübendorf statt, wie die Pendlerzeitung «20 Minuten» berichtete.



Auch an der Pfnüselküste kam es in einem Schulhaus zu einem Ausbruch. Ein Unterstufenschüler der Primarschule «Dorf» soll in Kilchberg ZH positiv auf Corona getestet worden sein. Gemäss «Blick.ch» soll es sich um die ansteckendere britische Coronamutation handeln. Nun müssen alle Schüler und Mitarbeiter des Schulhauses in Quarantäne. Auch in Kilchberg sollen künftig 4.- bis 6.-Klässler mit Maske zur Schule kommen.

Es gab bereits früher solche punktuellen Maskenpflicht-Anordnungen im Kanton Zürich. Sie wurden jeweils nach einer gewissen Frist (ca. 2 Wochen) wieder aufgehoben.

Generell galt bisher an Schulen eine Maskenpflicht ab 12 Jahren. Mit der Ausweitung sind nun Schulkinder ab 10 Jahren betroffen. Die 12-Jahre-Schwelle geht auf Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO und des European Centre for Disease Prevention and Control ECDC zurück. Auch die Schweizer Science Task Force bekräftigte diese Empfehlung.

Die Altersgrenze wurde bisher unter anderem damit begründet, dass Masken in älteren Altersgruppen mehr bewirken können. Die WHO rät zudem nicht grundsätzlich vom Gebrauch von Masken bei jüngeren Schülern (ab 5 Jahren) ab.



Susi Kriemler von «Ciao Corona» begrüsst die Massnahme

Professorin Susi Kriemler vom Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich befasst sich zur Zeit intensiv mit Corona-Ansteckungen an Schulen. Sie leitet die Zürcher «Ciao Corona»-Studie, in deren Rahmen sich Schulkinder testen lassen. Auf die generelle Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Baselbiet angesprochen sagte sie: