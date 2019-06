Damit das grüne Mäntelchen der @FDP_Liberalen nach den Wahlen nicht wieder an den Nagel gehängt wird: das GRÜNE Original wählen. Tried and true. Konsequent und kompetent. #Klimawahl2019 🌍💚 pic.twitter.com/AUeCHXJYle

«Ein grünes Mäntelchen hilft der Umwelt nicht», steht dazu im Video. Und auf Twitter schreiben die Grünen: «Damit das grüne Mäntelchen der FDP nach den Wahlen nicht wieder an den Nagel gehängt wird: das grüne Original wählen.»

Es sind die Grünen, die sich selbst als die wahre Klima- und Umweltpartei sehen. Das verdeutlicht auch das Umweltrating von Ecorating, einem Zusammenschluss der vier grossen Umweltorganisationen Greenpeace, Pro Natura, VCS und WWF. Das Rating zeigt, dass die FDP im Nationalrat 2018 nur zu 24,9 Prozent umweltfreundlich war, die Grünen hingegen zu 99,6 Prozent.

Grünen-Präsidentin Regula Rytz hatte das Rating in einem Tweet zur FDP verlinkt. «Zur ‹Neupositionierung› der FDP in Umweltfragen: Am Schluss zählen nicht die schönen Worte, am Schluss zählt nur die Tat», schrieb sie auf Twitter.