1. SRG-Konzession: Gibts Streit um die Online-Ausweitung?

Unmittelbar vor Weihnachten schickte der Bundesrat den Entwurf für eine neue SRG-Konzession für die Jahre 2019 bis 2022 in die Vernehmlassung. Die drei wichtigsten Punkte: Die SRG-Unterhaltungsprogramme sollen sich klarer von kommerziellen Angeboten unterscheiden; die SRG soll mindestens 50 Prozent der Gebühreneinnahmen für die Sparte Information verwenden; und die Unternehmensspitze soll verpflichtet werden, regelmässig über die Programmstrategie zu orientieren. «Der neuen Konzession zu genügen, wird für die SRG eine grosse Herausforderung», sagte Bakom-Chef Philipp Metzger im Interview mit der «Südostschweiz». «Sie muss effizienter werden, um das zu schaffen.» In einem Punkt allerdings kommt der Bundesrat der SRG entgegen: In der neuen Konzession will er Online-Angebote erstmals ausdrücklich als Teil ihres Service-public-Auftrags definieren. Vor allem dieser Aspekt dürfte in der Vernehmlassung, die noch bis zum 12. April dauert, bei den Verlegern und weiteren SRG-Kritikern für Unmut sorgen.

2. RTVV: Hält der Bundesrat an der Zielgruppen-Werbung fest?

Mit einer Änderung der Radio- und Fernsehverordnung (RTVV) möchte der Bundesrat der SRG und den konzessionierten privaten Sendern zielgruppenspezifische Werbung erlauben. Dieser Vorschlag allerdings fiel in der Vernehmlassung, die Mitte Februar endete, durch: Der Gewerkschaftsbund sprach sich genauso dagegen aus wie der Gewerbeverband und fast alle Parteien (Ausgabe vom 14. Februar). Eindringlich warnte auch der Verband der Schweizer Regionalfernsehen Telesuisse: «Die Einführung der zielgruppenspezifischen Werbung würde einzig der SRG dienen und die Kluft zwischen dem grossen öffentlich-rechtlichen Medienhaus und den regionalen Anbietern weiter vergrössern.» Dass der Bundesrat an der propagierten RTVV-Änderung festhält, ist kaum denkbar. Er wird Einschränkungen für die SRG vorsehen müssen. Bisher will er ihr einzig verbieten, Zielgruppen nach ausschliesslich geografischen Kriterien zu definieren.

3. Neues Mediengesetz: Gebührengelder für alle Kanäle?

Im Detail ist der genaue Inhalt des neuen Mediengesetzes noch nicht bekannt – der Bundesrat möchte es im Juni vorstellen. Die Grundrichtung ist aber bereits durchgesickert: Die Gebühreneinnahmen sollen nicht mehr im selben Mass zur SRG fliessen, sondern breiter gestreut werden, berichtete der «Tages-Anzeiger» kürzlich. Alle Medien sollten sich künftig um Leistungsaufträge bewerben können – unabhängig vom Verbreitungskanal. Geld gäbe es also nicht mehr nur für Radio- und Fernsehstationen, sondern auch für Onlineportale, womit indirekt auch Zeitungen subventioniert würden – die meisten Medienhäuser publizieren ihre primär für Print geschriebenen Artikel auch im Internet. Wie heftig die Debatte über das neue Mediengesetz werden dürfte, zeigen erste Positionsbezüge: Der Verlegerverband und rechte Politiker sind der Ansicht, dass es gar kein solches Gesetz braucht. «Wir müssen deregulieren, nicht das Internet regulieren», sagt etwa SVP-Nationalrätin Natalie Rickli.