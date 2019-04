Diese Woche kam es zum Eklat. In einem Gespräch zum Bericht von US-Sonderermittler Robert Mueller rastete Schawinski komplett aus. Da Mueller US-Präsident Donald Trump keine Absprache mit den Russen nachweisen konnte, griff Somm Schawinski frontal an.

Ein wüster Redestreit stand auch hinter der Entscheidung die einstige Sendung Roger gegen Roger einzustellen. Von «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel fühlte sich Schawinski dermassen provoziert, dass er die Sendung aufgab. Der Grund: die Debatten seien «immer unergiebiger» geworden, seit Köppel offiziell zum SVP-Politiker geworden sei.

Giftig ging es unter anderem in der letzten Sendung zu und her, als Schawinski im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise das Schicksal von Köppels vietnamesischer Ehefrau diskutieren wollte, deren Familie flüchten musste. Schliesslich riet Köppel Schawinski am Ende der Sendung, einige Bildungslücken in Schweizer Geschichte aufzuarbeiten.