«Auf einem Podium vertrete ich meine Meinung – unabhängig davon, was im Vorfeld referiert wurde», sagt FDP-Präsidentin Petra Gössi. Sie nimmt am 7. September am Politpodium des Networking-Tags teil, den die Fachhochschule St.Gallen (FHS) ausrichtet. Wenige Stunden zuvor wird Daniele Ganser einen Vortrag zum Thema «Geschichte und Gegenwart der Schweizer Demokratie» halten. «Die FHS muss selber wissen, wen sie einladen und welche Inputs sie am Networking-Anlass haben will», sagt Gössi. Und die FHS weiss, wen sie einlädt: Sie setzt mit Ganser gezielt auf Provokation. «Der Networking-Tag ist keine trockene, wissenschaftliche Veranstaltung», sagt der Verantwortliche und Leiter FHS Alumni, Sigmar Willi. Von der Wissenschaftlichkeit kommt Ganser immer wieder ab. Die ETH entliess den Historiker, nachdem er die offizielle Version zu den Anschlägen vom 11.September in Frage gestellt hatte. Ebenso wirft Ganser die Frage auf, ob hinter Terroranschlägen statt Islamisten westliche Geheimdienste steckten.



«Es spricht im Sinne der Meinungsfreiheit nichts dagegen, dass an einer solchen Veranstaltung auch spezielle Typen auftreten. Dort gibt es ja auch Gelegenheit, ihm zu widersprechen», sagt der St.Galler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel, der neben Gössi am Networking-Tag auf dem Politpodium sitzen wird. Er finde es sogar besser, solche Diskussionen direkt zu führen, statt Meinungen über die sozialen Medien zu verbreiten. Dort hat Ganser viele Anhänger. «Ich war schockiert, wie aggressiv die Community um Ganser reagierte», sagt Medienpionier und Autor Roger Schawinski in der «Ostschweiz am Sonntag» (Ausgabe vom 8. April). Er war am 24. Februar 2017 Gast in der «Arena»-Sendung, in der Ganser und Moderator Jonas Projer aneinander gerieten.



Politikwissenschafter als Moderator

Der Moderator am Networking-Tag, ein Politikwissenschafter, werde eingreifen, sollten Gansers Ausführungen zu weit gehen, sagt Willi. Dass die Einladung Gansers dem Ruf der Fachhochschule schaden könnte, glaube er keineswegs. «Ganz im Gegenteil.» Während die FHS auf Ganser setzt, hat sich die Universität St.Gallen kürzlich von ihm getrennt. Sein Lehrauftrag wurde gestrichen – wie 2016 an der Universität Basel. Beides Mal begründet mit einer Neuorganisation. Gegenüber der «Schweiz am Sonntag» sprach der verantwortliche Geschichtsprofessor an der HSG von einer Reform des Studiengangs: Wie bei allen anderen Betroffenen «war medialer Druck kein Entscheidungskriterium». Ganser sieht das anders. Anfang Woche schrieb er auf Facebook: «Meine Vorträge zu 9/11 und WTC7, die auf Youtube publiziert wurden, haben auch beim Entscheid der Universität St.Gallen eine gewichtige Rolle gespielt.» Wer an einer Schweizer Universität arbeite und kritische Fragen zu 9/11 stelle, riskiere seinen Job. (kbr)