Zu den bestgehüteten Geheimnissen einer Bundesrätin oder eines Bundesrats gehört der Zeitpunkt des Rücktritts. Das hält auch Doris Leuthard nicht anders. Wie lange aber kann die CVP-Magistratin ihr Geheimnis noch hüten? Diese Frage ist seit dem gestrigen Tag, seit der Rücktrittsankündigung von FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann, akuter denn je. Der Wirtschaftsminister ist der Umweltministerin zuvorgekommen.

Dabei fiebert Bundesbern doch schon seit einer halben Ewigkeit dem Rücktritt von Leuthard entgegen – genau genommen seit dem 1. August des vergangenen Jahres. An jenem Tag machte Leuthard ihren Rücktritt in einem Interview so überraschend wie beiläufig selbst zum Thema. Ohne ein konkretes Datum zu nennen, erklärte sie die laufende Legislatur zu ihrer letzten. Egal, was Leuthard seither tut, es wird unter dem Eindruck des bevorstehenden Ausscheidens aus der Landesregierung eingeordnet. Auch gestern wollte sich die Bundesrätin, die bei den Vereinten Nationen in New York weilte, nicht näher dazu äussern. Man habe den Rücktritt Schneider-Ammanns zur Kenntnis genommen, liess ein Sprecher lediglich ausrichten.