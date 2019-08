Beziehungsstatus: kompliziert. So steht es um das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU. Brüssel scheint die Geduld mit der Alpenrepublik zu verlieren, weil sich diese partout nicht zu einem klaren Bekenntnis zum Rahmenabkommen durchringen mag. Den letzten politischen Nadelstich hat Brüssel mit der Nichtanerkennung der Börsenäquivalenz gesetzt.

Auch rhetorisch hat die EU in jüngster Vergangenheit aufgerüstet. Michael Matthiessen, der EU-Botschafter in Bern, nutzte vor wenigen Wochen einen Anlass der finnischen Botschaft in Bern, um flapsig gegen die Schweiz zu schiessen.