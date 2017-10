Similasan-CEO Urs Lehmann widerspricht. Homöopathie existiere schon seit rund 200 Jahren und sei weltweit extrem beliebt. «Zudem ist der heutige Konsument sehr gut informiert und mündig in Sachen Medikation und Heilmittel – er will genau wissen, was er einnimmt. Deshalb wäre der Erfolg der Homöopathie nicht möglich, wenn die Wirkung lediglich auf einen Placeboeffekt zurückzuführen wäre.» Darüber hinaus habe die Universität Zürich mittels einer In-vitro-Studie mit den Similasan-Arnika-Produkten deren Wirksamkeit eindeutig hergeleitet.

Rückendeckung erhält Lehmann auch von Beatrice Soldat, der Präsidentin vom Homöopathieverband Schweiz HVS. Laut der Expertin gibt es in der Schweiz seit 2015 das eidgenössische Diplom für Naturheilpraktiker. «Damit haben wir eine hohe Kontrolle über Ausbildung und Prüfung von Behandlern, und damit sollte sichergestellt sein, dass ein Patient jederzeit gut versorgt und betreut ist», sagt Soldat. Zu den Fällen in den USA sagt sie: «Das klingt nach dem, was man ab und zu auch bei Medikamenten in Europa hört: Dass eine Charge zurückgerufen werden muss, weil bei der Herstellung etwas schiefging. Das hat aber mit Homöopathie nichts zu tun.»

Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) will man sich zur Frage nicht äussern, ob sich Eltern Sorgen machen müssen, die ihre Babys und Kinder mit homöopathischen Arzneimittel wie unter anderem Globuli-Kügelchen oder Mundgels therapieren. Das liege im Zuständigkeitsbereich der Swissmedic, der schweizerischen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Heilmittel.

Swissmedic: Nur stark verdünnte Produkte zugelassen

Dort heisst es, in der Schweiz seien bisher keine mit den in den USA gemeldeten Vorkommnisse vergleichbaren Fälle bekannt. In den zugelassenen Präparaten sei der Wirkstoff Belladonna nur in sehr hoher Verdünnung enthalten. «Die Hersteller müssen nachweisen, dass ihre Produkte unbedenklich sind und korrekt hergestellt wurden, bevor sie verkauft werden dürfen», sagt Swissmedic-Sprecher Lukas Jaggi. Es sei aber so, dass die Zusammensetzung von homöopathischen Arzneimitteln nicht generell durch behördliche Laboranalysen überprüft würden. «In begründeten Fällen könnte Swissmedic aber eine Laborprüfung veranlassen.»